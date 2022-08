Adesso Di Maio vuole modificare il reddito di cittadinanza | VIDEO (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alla fine della fiera, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno la stessa idea sul come dovrebbe essere modificato il reddito di cittadinanza. Perché il leader della Lega, nella montagna russa delle sue dichiarazioni spesso contrastanti tra loro su questo tema (ma anche su altri), continua a ribadire la necessità di rimodulare le norme che regolano l’emissione del sussidio. E questa mattina l’ex capo politico del MoVimento 5 Stelle, ora frontman di Impegno Civico, ha sostenuto la stessa identica idea del segretario del Carroccio. #redditodicittadinanza e lavoro: “Io non voglio abolire il reddito di cittadinanza, ma va modificato per farlo funzionare meglio”@luigidiMaio #MorningNews pic.twitter.com/go7aMij04k — Morning News (@MorningNewsTv) August 24, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alla fine della fiera, Luigi Die Matteo Salvini hanno la stessa idea sul come dovrebbe essere modificato ildi. Perché il leader della Lega, nella montagna russa delle sue dichiarazioni spesso contrastanti tra loro su questo tema (ma anche su altri), continua a ribadire la necessità di rimodulare le norme che regolano l’emissione del sussidio. E questa mattina l’ex capo politico del MoVimento 5 Stelle, ora frontman di Impegno Civico, ha sostenuto la stessa identica idea del segretario del Carroccio. #die lavoro: “Io non voglio abolire ildi, ma va modificato per farlo funzionare meglio”@luigidi#MorningNews pic.twitter.com/go7aMij04k — Morning News (@MorningNewsTv) August 24, ...

