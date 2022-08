WWE | Dexter Lumis interrompe un match e rapisce The Miz

(Di martedì 23 agosto 2022) Nelle ultime settimane abbiamo assistito al ritorno “in sordina” di, wrestler molto amato durante il periodo a NXT che venne licenziato qualche mese fa a causa dei famosi “tagli al budget” imposti dalla WWE. Con l’avvento di Triple H a capo del team creativo, l’ex NXT è stato richiamato nella compagnia ed è stato protagonista di alcuni segmenti parecchio bizzarri nel corso delle ultime settimane e nell’episodio di Raw andato in onda questa notte,ha deciso di andare oltre l’immaginabile, rapendo The Miz nel bel mezzo del suo. Uno sfortunato evento Durante il tag teamtra Bobby Lashley & AJ Styles vs. The Miz & Ciampa,si è fatto largo tra il pubblico ed è riuscito a portare via The Miz bloccandolo in una sleeper hold. Dopo ...

