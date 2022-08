Wta Granby 2022: programma, orari e ordine di gioco martedì 23 agosto (Di martedì 23 agosto 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 250 di Granby 2022 (cemento outdoor) per la giornata di martedì 23 agosto. Sul Court Central appuntamento alle ore 18 italiane, ore 10 locali, con il match tra la numero 4 del seeding e la tedesca Maria. In campo, in serata, anche la numero uno Kasatkina, chhe sfderà Frech. Di seguito il programma completo. COURT CENTRAL A partire dalle ore 18 italiane: (4) Bondar vs Maria A seguire: Sebor vs (9) Saville A seguire: (1) Kasatkina vs Frech COURT 8 A partire dalle ore 18 italiane: Dart vs (5) Parrizas Diaz SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Il, glie l’didel torneo Wta 250 di(cemento outdoor) per la giornata di23. Sul Court Central appuntamento alle ore 18 italiane, ore 10 locali, con il match tra la numero 4 del seeding e la tedesca Maria. In campo, in serata, anche la numero uno Kasatkina, chhe sfderà Frech. Di seguito ilcompleto. COURT CENTRAL A partire dalle ore 18 italiane: (4) Bondar vs Maria A seguire: Sebor vs (9) Saville A seguire: (1) Kasatkina vs Frech COURT 8 A partire dalle ore 18 italiane: Dart vs (5) Parrizas Diaz SportFace.

sportface2016 : #WtaGranby 2022: programma, orari e ordine di gioco martedì 23 agosto - Luxgraph : Wta Granby, Paolini vola al 2° turno. Trevisan, esordio ok a Cleveland - zazoomblog : WTA Granby 2022: Jasmine Paolini supera Himeno Sakatsume all’esordio - #Granby #2022: #Jasmine #Paolini - sportface2016 : #WtaGranby 2022, #Paolini batte #Sakatsume in due set e vola al secondo turno - OA_Sport : WTA Granby 2022: esordio vincente per Jasmine Paolini -