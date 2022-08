Ultime Notizie Roma del 23-08-2022 ore 16:10 (Di martedì 23 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica e il dibattito sul conflitto in Ucraina la linea farà quello che gli altri paesi democratici occidentali fanno dice Matteo Salvini comunque vadano le elezioni la collocazione internazionale dell’Italia non si cambia la Russia Dice bisogna guardare i numeri l’avanzo commerciale della Russia di 70 miliardi di dollari per la prima volta nella storia il pensionato ci guadagna aggiunge il leader del Carroccio chiedo di valutare l’utilità dello strumento strumento che doveva dissuadere Putin è l’attacco finisce con i favori nell’economia Non vorrei che le sanzioni siano Alimentando la guerra Spero che a Bruxelles stiano facendo una riflessione concludi Salvini la cosa peggiore che ti posso fare dei segnali di cedimento a Putin dice invece il segretario del PD Enrico Letta su ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica e il dibattito sul conflitto in Ucraina la linea farà quello che gli altri paesi democratici occidentali fanno dice Matteo Salvini comunque vadano le elezioni la collocazione internazionale dell’Italia non si cambia la Russia Dice bisogna guardare i numeri l’avanzo commerciale della Russia di 70 miliardi di dollari per la prima volta nella storia il pensionato ci guadagna aggiunge il leader del Carroccio chiedo di valutare l’utilità dello strumento strumento che doveva dissuadere Putin è l’attacco finisce con i favori nell’economia Non vorrei che le sanzioni siano Alimentando la guerra Spero che a Bruxelles stiano facendo una riflessione concludi Salvini la cosa peggiore che ti posso fare dei segnali di cedimento a Putin dice invece il segretario del PD Enrico Letta su ...

