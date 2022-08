Ultime Notizie – Covid, lo studio: variante Centaurus più pericolosa (Di martedì 23 agosto 2022) Centaurus, la nuova variante Covid, sarebbe più capace di aderire alle cellule del corpo umano, e dunque potenzialmente più pericolosa. E potrebbe diventare dominante, rimpiazzando le altre Omicron. È quanto emerge da uno studio dell’Università dell’Insubria sugli effetti molecolari delle nuove mutazioni di Sars-CoV-2, pubblicato sull’European Journal of Internal Medicine. La ricerca ha dimostrato che le mutazioni di Omicron Centaurus (BA.2.75), la cosiddetta variante indiana, rendono il virus ancora più “adesivo” ai recettori delle nostre cellule rispetto alle precedenti varianti e, in particolare, a Omicron 5. Il lavoro è nato dalla stretta collaborazione tra Fabio Angeli, professore di Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Insubria e direttore della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 23 agosto 2022), la nuova, sarebbe più capace di aderire alle cellule del corpo umano, e dunque potenzialmente più. E potrebbe diventare dominante, rimpiazzando le altre Omicron. È quanto emerge da unodell’Università dell’Insubria sugli effetti molecolari delle nuove mutazioni di Sars-CoV-2, pubblicato sull’European Journal of Internal Medicine. La ricerca ha dimostrato che le mutazioni di Omicron(BA.2.75), la cosiddettaindiana, rendono il virus ancora più “adesivo” ai recettori delle nostre cellule rispetto alle precedenti varianti e, in particolare, a Omicron 5. Il lavoro è nato dalla stretta collaborazione tra Fabio Angeli, professore di Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Insubria e direttore della ...

