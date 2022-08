Tornano a casa dopo 3 anni e la trovano occupata (Di martedì 23 agosto 2022) Una coppia, con due figli piccoli, è tornata a casa dopo un viaggio lungo tre anni e l’ha trovata occupata. Gli occupanti hanno impedito loro di entrare e devono aspettare la decisione del tribunale Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 agosto 2022) Una coppia, con due figli piccoli, è tornata aun viaggio lungo tree l’ha trovata. Gli occupanti hanno impedito loro di entrare e devono aspettare la decisione del tribunale

