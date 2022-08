freeskipperIT : Ted Cruz: £il Mining di Bitcoin è un grande vantaggio netto per l'ambiente'?! - Morgado18Teresa : @sliecas Yes...Rudy Giuliani Ted Cruz and Berlusconni...and Camorra and Boslsonaro...and.... - a_libutti : @giorgiovascotto @Agricolturabio1 @dariodangelo91 Certo e per questo, pieno rispetto. Un giorno sarà lei il leader… - ripalda76 : RT @LaPajareraMgzn: @AntonAlmo Fascista. Fascista. Fascista. Y repugnante, Ted Cruz. - IsrahellMerda : @literalbepi A 'narcomarxisti' mi è apparso l'ologramma di Ted Cruz ?????? -

Criptovaluta.it

L'esito del duello nel Cowboy State è dunque una doccia fredda per i vecchi repubblicani ma anche per Ron DeSantis, Mike Pence, Mike Pompeo,, Nikki Haley, i probabili sfidanti di Trump nella ...Al di là della guerra in corso, il tema delle armi è un tratto distintivo e unificante dell'ultradestra in Ue e in Usa: personaggi comee Donald Trump " che Meloni ritiene ispiratori e che ... Il senatore del Texas pro Bitcoin | Ted Cruz lo ritiene “pro ambiente” Ancora Ted Cruz, che in molti anche in Italia ricorderanno come ex-candidato alle presidenziali repubblicane e come personaggio decisamente di spicco di quel partito. Ted Cruz che continua a spendersi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...