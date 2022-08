Spezia, colpo in difesa per Gotti (Di martedì 23 agosto 2022) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo Spezia è al lavoro per portare il Liguria Paulo Azzi. Il terzino sinistro del Modena è... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, loè al lavoro per portare il Liguria Paulo Azzi. Il terzino sinistro del Modena è...

sportli26181512 : Spezia, colpo in difesa per Gotti: Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo Spezia è al lavoro per portare il… - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Palermo - Il colpo in difesa potrebbe essere Elio Capradossi dello Spezia #SerieB - psb_original : Calciomercato Palermo - Il colpo in difesa potrebbe essere Elio Capradossi dello Spezia #SerieB - juveandmore : @AldobrandoUgo È tardi, non verrà mai cambiata guida tecnica. Fosse per me avrei ingaggiato Italiano ma dopo la gr… - Spezia_1906 : ?? #Ampadu + #Zurkowski, doppio colpo? ?? Lo #Spezia riflette su due possibili innesti ?? Ma servono le giuste condiz… -