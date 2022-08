Rosso, il colore di moda da abbinare all’abbronzatura (Di martedì 23 agosto 2022) Spesso vediamo il Rosso nei negozi, ma mai come questa primavera estate 2022 è stato il colore protagonista delle sfilate. Meno osannato di altre nuance, come il very peri o il fucsia, il Rosso si è fatto strada nel cuore degli stilisti diventando di tendenza moda in modo discreto ed elegante. Da Saint Laurent ad Armani, da Valentino a Chanel tutti hanno portato in passerella almeno un look carminio. Giorno Brunello Cucinelli Primavera Estate 2022 Il Rosso è un colore di moda che possiamo tranquillamente indossare nella vita di tutti i giorni. Brunello Cucinelli lo interpreta in un modo super easy e chic con pantaloni larghi e comodi e pullover speciali. Anche Antonio Marras punta sulla maglieria con un maxi cardigan con applicazioni e un mini pull con fiocco, Chi ... Leggi su amica (Di martedì 23 agosto 2022) Spesso vediamo ilnei negozi, ma mai come questa primavera estate 2022 è stato ilprotagonista delle sfilate. Meno osannato di altre nuance, come il very peri o il fucsia, ilsi è fatto strada nel cuore degli stilisti diventando di tendenzain modo discreto ed elegante. Da Saint Laurent ad Armani, da Valentino a Chanel tutti hanno portato in passerella almeno un look carminio. Giorno Brunello Cucinelli Primavera Estate 2022 Ilè undiche possiamo tranquillamente indossare nella vita di tutti i giorni. Brunello Cucinelli lo interpreta in un modo super easy e chic con pantaloni larghi e comodi e pullover speciali. Anche Antonio Marras punta sulla maglieria con un maxi cardigan con applicazioni e un mini pull con fiocco, Chi ...

