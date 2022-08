Quanti anni si deve campare a Napoli per comprare una casa? Ecco la ricerca (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ma Quanti anni si deve campare a Napoli per comprare una casa? Una ricerca di Tecnocasa ha fatto scaturire un numero inferiore solo a Milano, la città più cara in assoluto in Italia, Roma, Firenze e Bologna. E quindi: usando tutto lo stipendio medio di chi è occupato nelle banche, negli alberghi, nel settore immobili, scolastico, della sanità, dei servizi sociali, di quelli informatici e della comunicazione, a Napoli, per comprare un appartamento di 85 metri quadrati occorre immolare alla causa 7,3 anni. In altri termini, bisognerebbe lavorare per almeno 87 mesi senza spendere un centesimo per far sì che il sogno si avveri. Una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Masiperuna? Unadi Tecnoha fatto scaturire un numero inferiore solo a Milano, la città più cara in assoluto in Italia, Roma, Firenze e Bologna. E quindi: usando tutto lo stipendio medio di chi è occupato nelle banche, negli alberghi, nel settore immobili, scolastico, della sanità, dei servizi sociali, di quelli informatici e della comunicazione, a, perun appartamento di 85 metri quadrati occorre immolare alla causa 7,3. In altri termini, bisognerebbe lavorare per almeno 87 mesi senza spendere un centesimo per far sì che il sogno si avveri. Una ...

govi47 : @mediainaf Ma quanti problemi! 53 anni fa siamo stati sulla Luna ci siamo rimasti e siamo ritornati! Oggi dovrebbe… - JustMeMatteo : Voi quanti anni sentite di aver sprecato della vostra vita? - ValeLaViola : RT @moiaudi2: Tra poco è il mio compleanno, indovina quanti anni faccio - alex_iezzi : @AlvisiConci @RaiNews Quanti anni ci vorranno per sfruttarlo? - MraCnz : @albabaldini1 Forse oltre il blocco aumento non vorrei che ci fosse anche uno sconto per aver un figlio sordo cieco… -