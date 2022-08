"Perché la gente non crede più al Pd". Letta-Meloni? Orsina, sentenza tombale (Di martedì 23 agosto 2022) Non è un buon momento per la nostra democrazia, dice il professor Giovanni Orsina, ordinario di Storia Contemporanea e direttore della School of Government della Luiss. Gli italiani sono sempre più distanti dalla politica, è dal 2011 che questo Paese non ha un premier scelto dagli elettori, il vincolo esterno rappresentato dal debito pubblico e dagli obblighi internazionali riduce l'autonomia nazionale, la campagna elettorale gira attorno all'eterno tema del fascismo risorgente. Per alcuni di questi mali il presidenzialismo può essere la cura (e altre medicine, comunque, non se ne vedono). Professore, la sovranità «appartiene al popolo», che però è sempre meno interessato a esercitarla. È la prima volta che si vota a settembre ed i segni di disaffezione degli italiani verso la politica sono forti da tempo. Quanta astensione si aspetta? ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Non è un buon momento per la nostra democrazia, dice il professor Giovanni, ordinario di Storia Contemporanea e direttore della School of Government della Luiss. Gli italiani sono sempre più distanti dalla politica, è dal 2011 che questo Paese non ha un premier scelto dagli elettori, il vincolo esterno rappresentato dal debito pubblico e dagli obblighi internazionali riduce l'autonomia nazionale, la campagna elettorale gira attorno all'eterno tema del fascismo risor. Per alcuni di questi mali il presidenzialismo può essere la cura (e altre medicine, comunque, non se ne vedono). Professore, la sovranità «appartiene al popolo», che però è sempre meno interessato a esercitarla. È la prima volta che si vota a settembre ed i segni di disaffezione degli italiani verso la politica sono forti da tempo. Quanta astensione si aspetta? ...

gparagone : #ElezioniPolitiche2022: domenica 25 settembre sera rivedremo le stesse scene viste a #Palermo, con la gente chiusa… - borghi_claudio : @andrea_tamponi @masechi Si però anche basta con sta storia che la gente quando non vota chi piace al piddo/moderat… - matteosalvinimi : #CREDO. Nella pace tra i popoli e nella pace sociale tra la gente. Nella storica collocazione internazionale dell’I… - GIANELL31847767 : @BeppeGiulietti @Manubonc @NiccoloZancan @LaStampa @Artventuno @MassimGiannini @la_kuzzo @ControCorr1 @FnsiSocial… - glooglogloo : RT @kuberious: ma perché nei miei per te c’è solo gente a new york ma che cazzo -