Napoli e Inter: servono le goleade? (Di martedì 23 agosto 2022) Napoli e Inter sono specialiste in goleade non solo di questo avvio di campionato: ma spesso la generosità rischia di essere dispendiosa Il Napoli di Spalletti è partito con 9 gol nelle prime 2 giornate: 5 a Verona, 4 al Monza. Esprime il capocannoniere del momento, il georgiano Kvaratskheila, inserito in un lotto di attaccanti che potrebbe anche garantire momenti significativi di ricambio senza che il rendimento ne vada a risentire. La risposta dell’Inter è di 5 reti in 2 gare, vittime il Lecce e lo Spezia, Lukaku e Lautaro che si intendono a meraviglia, due sostituti come Dzeko e Correa che possono incidere, un atteggiamento che nell’ultima gara ha portato a costruire tanto. Così si è prodotta la convinzione che a fine anno il traguardo dei 100 gol verrà toccato, per espressa indicazione di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022)sono specialiste innon solo di questo avvio di campionato: ma spesso la generosità rischia di essere dispendiosa Ildi Spalletti è partito con 9 gol nelle prime 2 giornate: 5 a Verona, 4 al Monza. Esprime il capocannoniere del momento, il georgiano Kvaratskheila, inserito in un lotto di attaccanti che potrebbe anche garantire momenti significativi di ricambio senza che il rendimento ne vada a risentire. La risposta dell’è di 5 reti in 2 gare, vittime il Lecce e lo Spezia, Lukaku e Lautaro che si intendono a meraviglia, due sostituti come Dzeko e Correa che possono incidere, un atteggiamento che nell’ultima gara ha portato a costruire tanto. Così si è prodotta la convinzione che a fine anno il traguardo dei 100 gol verrà toccato, per espressa indicazione di ...

