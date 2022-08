Mertens | “Napoli poteva finire diversamente La società può imparare Io dico grazie”

Gio_Delfi : 'Poteva andare diversamente, forse l'annuncio poteva arrivare prima. Ma la società può imparare da questo ed io vog… - ralphfiennes55 : RT @HeadOfStocazzo: Dries Mertens. Nessuna parola potrà mai rendere alla perfezione quello che è stato per Napoli. Un signore, una leggenda… - Saalvatore4 : Dries Mertens futuro dirigente del Napoli, non fare scherzi @ADeLaurentiis - sportli26181512 : #Mertens: '#Napoli è casa mia, tornerò spesso. Li ho visti giocare, sono forti': 'Poteva finire diversamente. Spero… - HeadOfStocazzo : Dries Mertens. Nessuna parola potrà mai rendere alla perfezione quello che è stato per Napoli. Un signore, una leggenda. Grazie. -

Calciomercato- Sorpresa per i tifosi azzurri: stasera ci sarà Driesin diretta Tv. L'oramai ex attaccante del, come annunciato da Pierluigi Pardo attraverso il proprio profilo Instagram, sarà in diretta su DAZN per il programma ' Supertele ' subito dopo ...Calciomercato- Sorpresa per i tifosi azzurri: stasera ci sarà Driesin diretta Tv. L'oramai ex attaccante del, come annunciato da Pierluigi Pardo attraverso il proprio profilo Instagram, sarà in diretta su DAZN per il programma ' Supertele ' subito dopo ..."Poteva finire diversamente. Spero si possa imparare da quello che è successo con me, così che la società possa diventare ancora più grande", ha spiegato l'attaccante belga ...L'ex calciatore del Napoli Dries Mertens, ora al Galatasaray, è intervenuto a Dazn: "Istanbul è grande, stiamo ancora cercando casa ma è una bella avventura in un grandissimo club. Non sapevo che il G ...