Keylor Navas ha scelto Napoli !

Si legge sull'edizione odierna del quotidiano Repubblica, che Keylor Navas ha scelto come destinazione il Napoli. La trattativa va avanti da tempo ormai, il portiere del Paris Saint-Germain è chiuso da Donnarumma, e verrebbe in azzurro per ritrovare continuità anche per il Mondiale. Cristiano Giuntoli è a lavoro per regalare l'ultimo colpo di mercato a Luciano Spalletti. Keylor Antonio Navas Gamboa nato il 15 dicembre 1986 è considerato uno dei portieri migliori della sua generazione, ed è stato eletto Portiere dell'anno della CONCACAF per tre anni consecutivi dal 2016 al 2019, e Portiere del decennio della CONCACAF per il periodo 2011-2020 dall'istituto internazionale di storia e statistica del calcio. Agile, veloce e atletico, si distingue per i riflessi pronti e l'eccellente ...

