John McEnroe su Jannik Sinner | “Con Cahill vincerà almeno un paio di Slam”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 agosto 2022) “Basta guardare il curriculum di, che era accanto a Hewitt, Agassi e Halep quando erano i numero uno. Sono sicuro che farà credere adi più nelle sue possibilità. Lo vedo vincere undi”. Parola di, intervistato da Marca prima degli US Open. Tanti i temi trattati. A partire dal fenomeno Carlos Alcaraz, che ha “qualcosa che gli altri non hanno” e “il fuoco dentro”. Per lui il tennis maschile è entrato in una “fase Wta”, in cui non ci sarà un dominio di undi campioni, ma saranno in tanti a giocarsi gli. “È chiaro che nessuno dei giovani di oggi si avvicinerà a quello che abbiamo visto con Nadal, Federer e Djokovic, che sono delle vere leggende – dice – Se devo stare con uno, è Alcaraz. È un atleta ...