Inondata di insulti sui social la fidanzata del 30enne morto per recuperare il cellulare: “Mi danno dell’assassina” (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la morte accidentale del fidanzato precipitato in un dirupo mentre stava tentando di recuperare il cellulare, Sara Bragante è stata costretta a bloccare i suoi profili social per via dell’ondata di commenti di odio ricevuti da... Leggi su europa.today (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la morte accidentale del fidanzato precipitato in un dirupo mentre stava tentando diil, Sara Bragante è stata costretta a bloccare i suoi profiliper via dell’ondata di commenti di odio ricevuti da...

Affaritaliani : Vicenza, Sara Bragante: 'Inondata di insulti, mi danno dell'assassina' - infoitinterno : Morto per recuperare il cellulare, la fidanzata Sara Bragante: “Inondata di insulti” - zazoomblog : Vicenza la fidanzata del 30enne morto per recuperare il telefono: Inondata di insulti mi danno dellassassina -… - scarolapuddu : @scarolove @andrelovesjk Cosa ha scritto? Per quanto riguarda il resto, prova a metterti nei panni di una ragazza… - Carlottaannu : @Frishser Certo, altrimenti metterebbe un freno.Non lo ha fatto e continua a far finta di non vedere.Penso molte vo… -