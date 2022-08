Il conto delle vittime della guerra in Ucraina (Di martedì 23 agosto 2022) A sei mesi dall'inizio dell'invasione russa, si contano almeno 5mila civili uccisi, di cui più di 300 minori. Il 22% del territorio ucraino è sotto occupazione russa e sono circa 6,6 milioni i rifugiati Leggi su wired (Di martedì 23 agosto 2022) A sei mesi dall'inizio dell'invasione russa, si contano almeno 5mila civili uccisi, di cui più di 300 minori. Il 22% del territorio ucraino è sotto occupazione russa e sono circa 6,6 milioni i rifugiati

