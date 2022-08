Formula 1, ritiro Lewis Hamilton: annuncio a sorpresa, tifosi scioccati (Di martedì 23 agosto 2022) Formula 1, non si placano le voci relative al ritiro di Lewis Hamilton: il pilota inglese, in un’intervista, ha fatto un annuncio scioccante. Lewis Hamilton è uno dei piloti più vincenti della storia della Formula 1. Il nativo di Stevenege ha conquistato ben 7 titoli mondiali, raggiungendo un certo Michael Schumacher. Lo scorso anno, il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 23 agosto 2022)1, non si placano le voci relative aldi: il pilota inglese, in un’intervista, ha fatto unscioccante.è uno dei piloti più vincenti della storia della1. Il nativo di Stevenege ha conquistato ben 7 titoli mondiali, raggiungendo un certo Michael Schumacher. Lo scorso anno, il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Kimi Raikkonen, ritiro per incidente nella gara Nascar di Watkins Glen - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Kimi Raikkonen, ritiro per incidente nella gara Nascar di Watkins Glen - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Kimi Raikkonen, ritiro per incidente nella gara Nascar di Watkins Glen - Gazzetta_it : Kimi Raikkonen, ritiro per incidente nella gara Nascar di Watkins Glen - lacittanews : ROMA - Sergio Perez rimarrà almeno per altre due stagioni assieme alla Red Bull, visto che il suo contratto scadrà… -