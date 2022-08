Fecondazione, ovaio in 4D per studiare l’infertilità (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Organi creati in 4D contro l’infertilità femminile. In collaborazione con il gruppo GeneraLife, il Laboratorio di biologia dello sviluppo dell’università di Pavia, con Valeria Merico, Paola Rebuzzini, Giulia Fiorentino e Mario Zanoni, coordinati da Silvia Garagna e Maurizio Zuccotti, sta mettendo a punto una ricostruzione in 4 dimensioni dell’ovaio di topo, per facilitare l’approfondimento delle problematiche morfologiche e molecolari che possono causare infertilità. “Il lavoro alla base della nostra collaborazione con l’università di Pavia – annuncia Danilo Cimadomo, responsabile Scienza e ricerca di GeneraLife – è approdato proprio qualche giorno fa alla pubblicazione di una review su ‘Human Reproduction Update’, la rivista a maggior impatto nel settore della medicina della riproduzione. Nell’articolo, mostriamo come sia possibile, ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Organi creati in 4D controfemminile. In collaborazione con il gruppo GeneraLife, il Laboratorio di biologia dello sviluppo dell’università di Pavia, con Valeria Merico, Paola Rebuzzini, Giulia Fiorentino e Mario Zanoni, coordinati da Silvia Garagna e Maurizio Zuccotti, sta mettendo a punto una ricostruzione in 4 dimensioni dell’di topo, per facilitare l’approfondimento delle problematiche morfologiche e molecolari che possono causare infertilità. “Il lavoro alla base della nostra collaborazione con l’università di Pavia – annuncia Danilo Cimadomo, responsabile Scienza e ricerca di GeneraLife – è approdato proprio qualche giorno fa alla pubblicazione di una review su ‘Human Reproduction Update’, la rivista a maggior impatto nel settore della medicina della riproduzione. Nell’articolo, mostriamo come sia possibile, ...

