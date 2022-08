La7tv : #lariachetira Pippo @civati risponde a #Conte che rivendicava di essere progressista: 'Non prendo lezioni da chi ha… - lucianonobili : Come volevasi dimostrare: ogni giorno un esponente del Pd dice torniamo insieme al M5S. Oggi Conte ricambia ed è pr… - CarloCalenda : Vorrei solo che gli elettori del ?@pdnetwork? fossero consapevoli di cosa accadrà dopo le elezioni. Dopo Boccia, Pr… - stefanospidy : RT @boni15_boni: Queste sono alcune delle persone che si candideranno insieme a Giuseppe Conte alle elezioni del 25 settembre. Informatevi… - IlModeratoreWeb : Elezioni, Conte “Il governo deve recuperare 9 miliardi di extraprofitti” - -

Quanto alle affermazioni di questa mattina di Giuseppe, gli chiediamo perlomeno di evitare, ... Nelle liste del Partito democratico per leregionali non ci saranno persone sottoposte a ...Luigi Di Maio, l uomo che suggeriva adi obbedire a De Micheli, è candidato con il Pd all uninominale di Napoli - Fuorigrotta. Una catena di affetti che nessuno può spezzare. Se lesi ...Da Zelensky «coglione» a Di Maio «pezzo di m...», passando per le critiche a Giuseppe Conte e al suo portavoce Rocco Casalino. Gaetano Amato, candidato con il M5S nel ...Berlusconi si tira fuori dal teatrino in corso: "Ne sono disgustato" dice a Radio 101. Ecco le parole del leader di Forza Italia ...