È morto Simone De Luigi in un terribile incidente d’auto (Di martedì 23 agosto 2022) Italia in lutto per la morte di Simone De Luigi. La giovane promessa del tennis si è spento in seguito ad un terribile incidente stradale. Aveva solo 18 anni e la sua morte ha provocato un profondo senso di sgomento e angoscia. Con lui c’era anche una amica, di 16 anni, che, a causa dell’urto, ha subito l’amputazione del piede. Per Simone, invece, non c’è stato nulla da fare. (Continua dopo la foto…) Calcio italiano in lutto, auto sbanda e si ribalta: morto a soli 19 anni morto Simone De Luigi in un incidente stradale Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 agosto è morto in un incidente stradale Simone De Luigi, tennista sammarinese 18enne. Il ... Leggi su tvzap (Di martedì 23 agosto 2022) Italia in lutto per la morte diDe. La giovane promessa del tennis si è spento in seguito ad unstradale. Aveva solo 18 anni e la sua morte ha provocato un profondo senso di sgomento e angoscia. Con lui c’era anche una amica, di 16 anni, che, a causa dell’urto, ha subito l’amputazione del piede. Per, invece, non c’è stato nulla da fare. (Continua dopo la foto…) Calcio italiano in lutto, auto sbanda e si ribalta:a soli 19 anniDein unstradale Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 agosto èin unstradaleDe, tennista sammarinese 18enne. Il ...

