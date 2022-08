Dopo tante promesse, i partiti candidano i soliti noti e le vecchie glorie (Di martedì 23 agosto 2022) Le liste elettorali dei partiti suggeriscono l’idea di una chiusura alla società, di un irrigidimento della politica rispetto all’Italia “vera”. Questa opinione – va subito chiarito – non discende affatto da quella visione mitica della società “buona” contrapposta alla politica “cattiva”, che è il nucleo della ideologia populista che ha infestato e infesta il Paese: piuttosto il problema che si pone è quello di una sempre minore compenetrazione tra la professione politica e le altre, il che determina non solo un crescente scadimento “tecnico” dei partiti ma soprattutto una preoccupante lontananza dalla società civile, intesa con Marx come «il vero focolare, il teatro di ogni storia». In altre parole, i canali di scorrimento tra politica e società appaiono sempre più ostruiti da una colata fatta di cooptazione, familismo, opportunismo. Tanto che alla ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 agosto 2022) Le liste elettorali deisuggeriscono l’idea di una chiusura alla società, di un irrigidimento della politica rispetto all’Italia “vera”. Questa opinione – va subito chiarito – non discende affatto da quella visione mitica della società “buona” contrapposta alla politica “cattiva”, che è il nucleo della ideologia populista che ha infestato e infesta il Paese: piuttosto il problema che si pone è quello di una sempre minore compenetrazione tra la professione politica e le altre, il che determina non solo un crescente scadimento “tecnico” deima soprattutto una preoccupante lontananza dalla società civile, intesa con Marx come «il vero focolare, il teatro di ogni storia». In altre parole, i canali di scorrimento tra politica e società appaiono sempre più ostruiti da una colata fatta di cooptazione, familismo, opportunismo. Tanto che alla ...

Tommasocerno : Dopo la segnalazione di tante persone il sindaco di Udine #Fontanini ha telefonato a Giorgio e ha preso in mano la… - FBiasin : Un anno fa (e fino a ottobre inoltrato) Denzel #Dumfries veniva definito dai più “non all’altezza”; un anno dopo (e… - riotta : Dopo le dichiarazioni dell'ex presidente russo Medvedev a sostegno delle forze nazionaliste in Europa, tante anime… - zazoomblog : No al Gf Vip Rita Dalla Chiesa punta al Parlamento: un riscatto dopo tante sofferenze? - #Dalla #Chiesa #punta… - Frances59546252 : B. nel 2011 portò il Paese alla rovina dopo tante promesse e barzellette. Con la faccia tosta invecchiata di 12 ann… -