DAZN, non solo il rimborso: sorpresa per i clienti (Di martedì 23 agosto 2022) Tanti utenti che avevano sottoscritto l’abbonamento a DAZN si sono trovati con disservizi simili a quelli della stagione precedente. La piattaforma stavolta però ha deciso di fare le cose per bene Trovarsi a pagare un abbonamento senza poter usufruire dei servizi promessi non è mai piacevole e riuscire a farsi rimborsare a volte è complesso. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 23 agosto 2022) Tanti utenti che avevano sottoscritto l’abbonamento asi sono trovati con disservizi simili a quelli della stagione precedente. La piattaforma stavolta però ha deciso di fare le cose per bene Trovarsi a pagare un abbonamento senza poter usufruire dei servizi promessi non è mai piacevole e riuscire a farsi rimborsare a volte è complesso. L'articolo proviene da Consumatore.com.

AntoVitiello : #Tonali: 'Quando vinci uno scudetto torni sulle ali dell'entusiasmo. Lo abbiamo visto contro l'Udinese che siamo an… - DAZN_IT : Il fallo di #Hateboer su #Leão era da giallo o da rosso? ?? ?? Il nostro @LucaMarelli72 non ha dubbi…… - capuanogio : I vertici di #DAZN hanno spiegato alla Lega che il problema sarebbe stato causato dal fatto che la maggior parte de… - zazoomblog : DAZN non solo il rimborso: sorpresa per i clienti - #rimborso: #sorpresa #clienti - MMiele19 : RT @thetrueshade: Anche a voi dazn funziona male? Dal mio non si vede la Juve ma solo la titanica Samp del maestro Giampaolo -