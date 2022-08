Coldplay allo stadio Maradona, è stato Chris Martin a scegliere Napoli (Di martedì 23 agosto 2022) Chris Martin non lo sapeva ma si tratta di una staffetta: allo stadio napoletano non si esibiva una band straniera dal 9 luglio 1993, quando toccò agli U2, con band supporter... Leggi su ilmattino (Di martedì 23 agosto 2022)non lo sapeva ma si tratta di una staffetta:napoletano non si esibiva una band straniera dal 9 luglio 1993, quando toccò agli U2, con band supporter...

IlContiAndrea : Dopo sei anni dagli ultimi concerti in Italia, i #Coldplay torneranno nell’estate 2023 per tre date: 21 giugno a Na… - Agenzia_Ansa : I Coldplay saranno in concerto a giugno 2023 a Napoli e Milano. Il 21 allo stadio Maradona, e due tappe il 25 e il… - cisoaocod : RT @creeestina: Questa cosa dei Coldplay mi ha rovinato l’umore perché ora non riesco a non pensare allo scenario di me giovedì davanti a T… - ProDocente : Il ritorno dei Coldplay a Milano, due date allo stadio San Siro: il 25 e 26 giugno 2023. Quando e dove comprare i b… - ParliamoDiNews : Coldplay Napoli: suoneranno allo stadio Maradona il 21 giugno 2023 #coldplay @coldplay #concerto #napoli #23agosto -