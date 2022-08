Ciclismo, Fabio Jakobsen potrebbe puntare ai Mondiali: “Il percorso è difficile, ma non per scalatori puri” (Di martedì 23 agosto 2022) Al Tour de France non è stato del tutto convincente, ma la sua stagione resta da sogno ed è stata coronata con il capolavoro di Monaco di Baviera: Fabio Jakobsen si è preso il titolo europeo e vuole sfoggiare in queste ultime settimane del 2022 la sua bellissima maglia. Come riferito in un’intervista a Wielerflits il suo programma prevede: “Giro di Germania, GP de Fourmies, Campionato delle Fiandre, Primus Classic, Gooikse Pijl, Münsterland Giro e teniamo la porta leggermente aperta per i Mondiali. Dipende anche da come andranno le prossime settimane, se rimarrò in forma“. Parlando proprio della manifestazione iridata: “Tengo la porta leggermente socchiusa per il Mondiale. Devo ancora chiamare Koos Moerenhout, ma ho guardato il percorso. È difficile, ma non è un percorso per ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Al Tour de France non è stato del tutto convincente, ma la sua stagione resta da sogno ed è stata coronata con il capolavoro di Monaco di Baviera:si è preso il titolo europeo e vuole sfoggiare in queste ultime settimane del 2022 la sua bellissima maglia. Come riferito in un’intervista a Wielerflits il suo programma prevede: “Giro di Germania, GP de Fourmies, Campionato delle Fiandre, Primus Classic, Gooikse Pijl, Münsterland Giro e teniamo la porta leggermente aperta per i. Dipende anche da come andranno le prossime settimane, se rimarrò in forma“. Parlando proprio della manifestazione iridata: “Tengo la porta leggermente socchiusa per il Mondiale. Devo ancora chiamare Koos Moerenhout, ma ho guardato il. È, ma non è unper ...

