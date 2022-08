Benevento-Frosinone andata: formazioni e dove vederla (Di martedì 23 agosto 2022) Domenica 28 Agosto nello Stadio Ciro Vigorito alle ore 20:45 si disputerà la partita Benevento-Frosinone andata di Serie B. I padroni di casa nella prima gara ha perso in casa contro il Cosenza, e nella seconda gara ha pareggiato in trasferta contro il Genoa. Gli ospiti invece hanno vinto in trasferta con il Modena nella prima gara e con il Brescia in casa nel secondo match. Il Frosinone si trova al primo posto con sei punti, mentre il Benevento si trova al sedicesimo posto con 1 punto. Frosinone-Brescia 3-0: tris devastante dei gialloblù in casa Benevento-Frosinone andata: le probabili formazioni Benevento (5-3-2): Paleari; Letizia, Capellini, Glik, Barba, Masciangelo; Karic, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 agosto 2022) Domenica 28 Agosto nello Stadio Ciro Vigorito alle ore 20:45 si disputerà la partitadi Serie B. I padroni di casa nella prima gara ha perso in casa contro il Cosenza, e nella seconda gara ha pareggiato in trasferta contro il Genoa. Gli ospiti invece hanno vinto in trasferta con il Modena nella prima gara e con il Brescia in casa nel secondo match. Ilsi trova al primo posto con sei punti, mentre ilsi trova al sedicesimo posto con 1 punto.-Brescia 3-0: tris devastante dei gialloblù in casa: le probabili(5-3-2): Paleari; Letizia, Capellini, Glik, Barba, Masciangelo; Karic, ...

DIRETTADCM : ?? Benevento e Frosinone sono in trattativa per uno scambio che vede protagonisti Roberto Insigne e Camillo Ciano!… - LBuconi : #Frosinone e #Benevento al lavoro per uno scambio tra #Ciano (più conguaglio) e #Insigne. #calciomercato @DiMarzio - ottopagine : Benevento, Paleari nella top 11 di serie B: 'Ora testa al Frosinone' #Benevento - benenelpallone : Benevento Frosinone, prevendita a partire da 10 euro - Max_Mogavero : Il #Frosinone ingaggia Luca Mazzitelli dal #Monza: il centrocampista sarà a disposizione di Grosso per la gara con… -