Basket | mercato Nba | anche Memphis in corsa per Durant

Memphis, 23 ago. - (Adnkronos) - I Memphis Grizzlies sono stati la sorpresa della passata stagione, vivendo una delle migliori annate della loro storia con il secondo posto a Ovest in regular season con 56 vittorie e un'eliminazione ai playoff solamente contro i futuri campioni dei Golden State Warriors (e senza Ja Morant per metà serie). Forti di un roster giovanissimo e di tante scelte al Draft, la dirigenza di Memphis ha allora tentato il colpo grosso inserendosi nella corsa per Kevin Durant: secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, i Grizzlies sono gli ultimi ad aver espresso interessamento presso i Brooklyn Nets per la situazione intricata di KD, mettendo sul piatto fino a cinque prime scelte al Draft (quattro di loro proprietà più la 2024 protetta di Golden State).

