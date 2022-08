Addio alle mascherine e alla Dad (per i positivi). Tutti in classe con le finestre aperte (Di martedì 23 agosto 2022) Tutto quello che c’è da sapere per l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023. Rientrano anche i prof no vax, i fragili possono portare la mascherina Ffp2. In caso di nuova ondata tornano le regole dello scorso anno Leggi su corriere (Di martedì 23 agosto 2022) Tutto quello che c’è da sapere per l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023. Rientrano anche i prof no vax, i fragili possono portare la mascherina Ffp2. In caso di nuova ondata tornano le regole dello scorso anno

leftsnoopy : @carovana12 Patatrac! Addio, Dudu e Cocò. Ancora a credere alle cazzate di questi due 'campioni' state? Beati voi.... - CarloBolognesi1 : @riccardoweiss @Se23rex Egreggio Santori, per l'addio alle sardine ti dedico una bella canzone di Marco Masini - PaganiStella : @JediPerLItalia Guarda, dopo un attimo di sconcerto che mi ha portato a dire addio alle amiche in chat WA temendo l… - Luxgraph : Addio alle mascherine e alla Dad (per i positivi). Tutti in classe con le finestre aperte #corriere #news #2022… - AD_italia : Per dire addio alle spiagge affollate, ma senza spendere una fortuna. -