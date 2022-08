A Zafferana Etnea, tutto pronto per il live di Luigi Strangis (Di martedì 23 agosto 2022) Il concerto di Luigi Strangis di Zafferana Etnea (27 agosto) sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico “Strangis” (pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First) che ha debuttato al primo posto della classifica italiana. Lo show, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, si terrà all’Anfiteatro Falcone Borsellino ed è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il festival promosso da Giuseppe Rapisarda Management. La data Etnea fa parte anche della programmazione di “Etna in scena 2022”, la rassegna organizzata dal Comune di Zafferana Etnea. Cantautore e polistrumentista, Luigi ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni. Oggi, a 21, oltre alla chitarra suona il pianoforte, ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 23 agosto 2022) Il concerto didi(27 agosto) sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico “” (pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First) che ha debuttato al primo posto della classifica italiana. Lo show, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, si terrà all’Anfiteatro Falcone Borsellino ed è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il festival promosso da Giuseppe Rapisarda Management. La datafa parte anche della programmazione di “Etna in scena 2022”, la rassegna organizzata dal Comune di. Cantautore e polistrumentista,ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni. Oggi, a 21, oltre alla chitarra suona il pianoforte, ...

