WWE: Triple H fa un grande colpo anche per il backstage, torna leggenda licenziata a gennaio (Di lunedì 22 agosto 2022) Brian James, alias Road Dogg, sembra stia per tornare in WWE con un ruolo esecutivo, secondo quanto riportato in queste ore da Mike Johnson di PWinsider.com. Il noto portale specializzato riporta che James sta tornando in WWE con un ruolo dirigenziale, ma le specifiche dei suoi compiti e del suo titolo non sono ancora state confermate. Il sito ha aggiunto che non sarà presente a Raw a Toronto. James ha una lunga storia con la compagnia che risale al 1994, quando si esibì per la prima volta come The Roadie al fianco di Jeff Jarrett. Dopo un’esperienza fallimentare come “The Real Double J”, la sua carriera è decollata quando, alla fine del 1997, ha fatto coppia con Billy Gunn nei New Age Outlaws, per poi unirsi alla DX alcuni mesi dopo, dove sono diventati stelle di prima grandezza della compagnia. James è stato licenziato ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 22 agosto 2022) Brian James, alias Road Dogg, sembra stia perre in WWE con un ruolo esecutivo, secondo quanto riportato in queste ore da Mike Johnson di PWinsider.com. Il noto portale specializzato riporta che James stando in WWE con un ruolo dirigenziale, ma le specifiche dei suoi compiti e del suo titolo non sono ancora state confermate. Il sito ha aggiunto che non sarà presente a Raw a Toronto. James ha una lunga storia con la compagnia che risale al 1994, quando si esibì per la prima volta come The Roadie al fianco di Jeff Jarrett. Dopo un’esperienza fallimentare come “The Real Double J”, la sua carriera è decollata quando, alla fine del 1997, ha fatto coppia con Billy Gunn nei New Age Outlaws, per poi unirsi alla DX alcuni mesi dopo, dove sono diventati stelle di primazza della compagnia. James è stato licenziato ...

Zona_Wrestling : WWE: Triple H fa un grande colpo anche per il backstage, torna leggenda licenziata a gennaio… - Zona_Wrestling : WWE: Ecco un altro ritorno, torna Road Dogg, farà di nuovo parte del team di Triple H - IsolaWrestling : PREOCCUPAZIONE PER IL RIFIUTO DEI FAN NEI CONFRONTI DI TRIPLE H COME CAPO CREATIVO DELLA WWE - IsolaWrestling : EDGE COMMENTA LA NOMINA DI TRIPLE H A CAPO DELLA CREATIVITÀ DELLA WWE - Zona_Wrestling : Edge: 'Triple H ama il wrestling come un fan, costruiamo i match di Raw un mese prima' -