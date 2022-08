WINDTRE: IN TV CON ‘SUPER FIBRA E NETFLIX’ (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 agosto 2022 – È on air lo spot WINDTRE dedicato all’offerta Super FIBRA e Netflix. Una proposta completa che permette di avere, in un’unica soluzione, connessione ultraveloce in tutta la casa e intrattenimento in streaming, con film, documentari programmi per bambini e serie TV di successo , come Bridgerton, The Crown e la nuova stagione di Stranger Things. Anche il brand ambassador WINDTRE Rosario Fiorello, rientrato a casa dopo le vacanze, si prepara a trascorrere una piacevole serata grazie a una combinazione ‘perfetta’: la ‘SUPER FIBRA’, Netflix e un divano tutto per lui. Nel dettaglio, l’offerta ‘SUPER FIBRA e NETFLIX’ propone navigazione illimitata fino a 1 Gigabit di velocità, modem Wi-Fi 6 incluso, oltre alla qualità e alla varietà ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 agosto 2022 – È on air lo spotdedicato all’offerta Supere Netflix. Una proposta completa che permette di avere, in un’unica soluzione, connessione ultraveloce in tutta la casa e intrattenimento in streaming, con film, documentari programmi per bambini e serie TV di successo , come Bridgerton, The Crown e la nuova stagione di Stranger Things. Anche il brand ambassadorRosario Fiorello, rientrato a casa dopo le vacanze, si prepara a trascorrere una piacevole serata grazie a una combinazione ‘perfetta’: la’, Netflix e un divano tutto per lui. Nel dettaglio, l’offertapropone navigazione illimitata fino a 1 Gigabit di velocità, modem Wi-Fi 6 incluso, oltre alla qualità e alla varietà ...

