Vitulano | riparazione di una grossa perdita al Convento di Sant’Antonio

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Gesesa comunica che a seguito al monitoraggio delle reti, che dura ormai da qualche giorno nel territorio del comune di, è stata ritrovata unaocculta che si incanalava direttamente nel sistema fognario nei pressi deldila cui, che avverrà per tutto il pomeriggio di oggi 22 agosto, comporterà dei probabili disservizi all’utenza quali abbassamento della pressione o interruzione idrica. La risoluzione di tale intervento porterà dei sicuri benefici alla distribuzione idrica nel territorio del comune dicon un ingente recupero di acqua. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TV7Benevento : GESESA-VITULANO, in queste ore importante riparazione di una grossa perdita presso il Convento Sant'Antonio. -… -

