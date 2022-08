Usa e Corea del Sud, al via le esercitazioni militari: la tensione con Kim Jong Un (Di lunedì 22 agosto 2022) Stati Uniti e Corea del Sud hanno iniziato le manovre congiunte estive, ha confermato un portavoce del ministero della Difesa a Seul. Le esercitazioni di quest'anno sono le più estese degli ultimi ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 agosto 2022) Stati Uniti edel Sud hanno iniziato le manovre congiunte estive, ha confermato un portavoce del ministero della Difesa a Seul. Ledi quest'anno sono le più estese degli ultimi ...

globalistIT : - News24Italy : #Nordcorea, al via esercitazioni Usa-Corea del Sud - infoitinterno : USA e Corea del Sud danno il via alle più grandi esercitazioni militari - lifestyleblogit : Nordcorea, al via esercitazioni Usa-Corea del Sud - - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Nordcorea, al via esercitazioni Usa-Corea del Sud. -