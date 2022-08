Ultime Notizie – Fedez e Ferragni, video sull’orlo di un precipizio ed è subito polemica social (Di lunedì 22 agosto 2022) Chiara Ferragni e Fedez postano un video in cui appaiono in cima ad un dirupo a Es Vedrà, a due passi da Ibiza, da dove si può ammirare un panorama mozzafiato. Ed è subito polemica social. La coppia, senza imbracature e con alle spalle un precipizio altissimo da dove si può vedere il tramonto sul mare, ha voluto immortalare quel momento magico su Instagram, ma il video ha fatto adirare tantissimi utenti social che hanno voluto ricordare alla coppia che solo il giorno prima Andrea Mazzetto, un 30enne di Rovigo, aveva perso la vita cercando di recuperare il cellulare della fidanzata caduto durante un’escursione allo sperone ‘Altar Knotto’, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza). ”Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Chiarapostano unin cui appaiono in cima ad un dirupo a Es Vedrà, a due passi da Ibiza, da dove si può ammirare un panorama mozzafiato. Ed è. La coppia, senza imbracature e con alle spalle unaltissimo da dove si può vedere il tramonto sul mare, ha voluto immortalare quel momento magico su Instagram, ma ilha fatto adirare tantissimi utentiche hanno voluto ricordare alla coppia che solo il giorno prima Andrea Mazzetto, un 30enne di Rovigo, aveva perso la vita cercando di recuperare il cellulare della fidanzata caduto durante un’escursione allo sperone ‘Altar Knotto’, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza). ”Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ...

