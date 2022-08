Salvini smentisce il suo programma sulla Flat tax: “Al momento impensabile estenderla a tutti” (Di lunedì 22 agosto 2022) “L’obiettivo della Flat tax è abbattere l’evasione fiscale. Non riguarda Berlusconi“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a distanza a Calenda che nei giorni scorsi aveva criticato la misura sottolineando i benefici per i redditi altissimi. “In questo momento è impensabile estenderla a milionari, si parte con chi guadagna meno. Non si può dire che se vince Salvini l’indomani tutti pagano il 15%”. Eppure la proposta di legge a prima firma Siri prevede di arrivare entro fine legislatura a un’unica imposta sostitutiva del 15% da applicare “indistintamente a tutte le persone fisiche che compongono la famiglia fiscale, a prescindere dal reddito” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) “L’obiettivo dellatax è abbattere l’evasione fiscale. Non riguarda Berlusconi“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, rispondendo a distanza a Calenda che nei giorni scorsi aveva criticato la misura sottolineando i benefici per i redditi altissimi. “In questoa milionari, si parte con chi guadagna meno. Non si può dire che se vincel’indomanipagano il 15%”. Eppure la proposta di legge a prima firma Siri prevede di arrivare entro fine legislatura a un’unica imposta sostitutiva del 15% da applicare “indistintamente a tutte le persone fisiche che compongono la famiglia fiscale, a prescindere dal reddito” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

