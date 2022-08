Possiedi una barca? Stai attento a non commettere questi errori (Di lunedì 22 agosto 2022) Avere una propria imbarcazione è il sogno di tanti. Comunque sia, bisogna sapere rispettare alcune importanti regole. In questa stagione calda, come è ovvio che sia, è assolutamente comune la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 22 agosto 2022) Avere una propria imzione è il sogno di tanti. Comunque sia, bisogna sapere rispettare alcune importanti regole. In questa stagione calda, come è ovvio che sia, è assolutamente comune la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

angelmnt99 : @saIva___ Le critiche vanno sempre argomentate e sopratutto vanno viste alla luce di quelle che sono le condizioni… - annae4964 : RT @JamesLucasIT: 'Tutti quelli che incontri ti chiedono sempre se hai un lavoro, se sei sposato o se possiedi una casa, come se la vita fo… - v_m_a_x_i_m_o : Bisogna essere degli idioti per distinguere un essere umano come 'extracomunitaro', per suddividere l'umanità in 'c… - rami555555555 : @npaoser @Al3ssiaManka Vedo che possiedi una sfera di cristallo. Io non azzardo ipotesi, ho visto troppi ribaltoni… - _Guglielm0 : @cavicchioli Perché se sono su una piattaforma non possiedi nulla. Le basi -