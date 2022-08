Paura nella notte a Montalto di Castro: a fuoco un chiosco ambulante (Di lunedì 22 agosto 2022) Montalto di Castro – Momenti di Paura nella notte a Montalto di Castro, dove, intorno alle ore 22, sono intervenuti i Vigili del fuoco. A bruciare un chiosco ambulante. Il furgoncino era parcheggiato nella piazzola dove opera normalmente, tra la strada regionale 312 che porta a Montalto Marina e l’imbocco per l’Aurelia. Non ci sono state persone coinvolte nell’incendio (poiché il chiosco era chiuso), tuttavia il mezzo è andato completamente distrutto. Sul posto i pompieri di Tarquinia, un’autobotte partita dalla sede centrale di Viterbo e un’autobotte della Protezione civile. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 22 agosto 2022)di– Momenti didi, dove, intorno alle ore 22, sono intervenuti i Vigili del. A bruciare un. Il furgoncino era parcheggiatopiazzola dove opera normalmente, tra la strada regionale 312 che porta aMarina e l’imbocco per l’Aurelia. Non ci sono state persone coinvolte nell’incendio (poiché ilera chiuso), tuttavia il mezzo è andato completamente distrutto. Sul posto i pompieri di Tarquinia, un’autobotte partita dalla sede centrale di Viterbo e un’autobotte della Protezione civile. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

