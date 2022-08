Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return, il trailer del documentario Disney+ (Di lunedì 22 agosto 2022) Disney+ ha annunciato l'arrivo del documentario Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return, dedicato alla creazione della serie, con un trailer. Il dietro le quinte della serie Obi-Wan Kenobi sarà raccontato nel documentario intitolato A Jedi's Return, di cui è stato condiviso il trailer per annunciare la data di uscita fissata l'8 settembre. Nel video pubblicato online si può vedere Ewan McGregor ricordare il suo legame con la saga di Star Wars, Hayden Christensen e Moses Ingram che parlano della serie e della loro esperienza sul set, dando spazio anche alle parole della regista Deborah Chow. Lo speciale Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return svelerà come è stata ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022)ha annunciato l'arrivo delObi-Wan: A's, dedicato alla creazione della serie, con un. Il dietro le quinte della serie Obi-Wansarà raccontato nelintitolato A's, di cui è stato condiviso ilper annunciare la data di uscita fissata l'8 settembre. Nel video pubblicato online si può vedere Ewan McGregor ricordare il suo legame con la saga di Star Wars, Hayden Christensen e Moses Ingram che parlano della serie e della loro esperienza sul set, dando spazio anche alle parole della regista Deborah Chow. Lo speciale Obi-Wan: A'ssvelerà come è stata ...

