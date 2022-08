Mourinho protegge Afena-Gyan e polemizza su Instagram | “Il calcio a volte può far schifo!”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’infortunio di Wijnaldum ha squarciato l’ambiente Roma come un fulmine a ciel sereno. L’olandese doveva essere uno dei protagonisti della stagione della Roma, ma starà tantissimo lontano dal campo. Facendo alcune ipotesi, pare impossibile rivedere il centrocampista in gioco nel 2022. Nelle ultime ore si sono diffuse alcune voci che avrebbero imputato adla colpa dell’infortunio di Wijnaldum. Josèha dimostrato ancora una vola di essere più di un allenatore: è lui il deus ex machina di questa Roma. FOTO: Getty – Wijnaldum-infortunio-Il tecnico portoghese ha pubblicato un post sui suoi social per mandare un messaggio d’affetto a Wijnaldum e per spazzare via tutte le voci sul giovane. Lo Special One ci lascia un dura verità: “A ...