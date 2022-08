Lo scempio rappresentatività e le vendette di Letta

Leggi su iltempo

(Di lunedì 22 agosto 2022) Sarebbe ingenuo scandalizzarsi per la consuetudine che i big dei partiti o i loro protetti vengano paracadutati in collegi blindati in cui non hanno mai messo piede, perché da sempre così fan tutti, basti pensare a Di Pietro candidato come un alieno da D'Alema alle elezioni suppletive del Mugello. È passato un quarto di secolo, e se qualcosa è cambiato, è cambiato solo in peggio, tanto che questa volta si è probabilmente toccato il fondo, con le sinistre moralizzatrici in testa alla classifica degli orrori. Il Pd, ad esempio, stabilì nel suo statuto fondativo che lo strumento per scegliere i candidati sono le primarie, un bagno di democrazia diretta per marcare la diversità rispetto ai «nominati» di Berlusconi. Un principio però calpestato più volte dall'opacità di competizioni controllate dai signori delle tessere e dalle incursioni prezzolate di immigrati compiacenti, e negli ultimi ...