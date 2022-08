Lo conoscevate? (Di lunedì 22 agosto 2022) La pianta di ashwagandha. Photo by Bankim Desai on Unsplash Siamo nell’era del burn-out, delle pandemie, dell’ansia e dell’insonnia. Ma siamo anche nell’era dei superfood. Una speciale categoria di cibi magici. Naturali e a ridotto contenuto calorico, sono ricchissimi di nutrienti, proprietà, benefici. L’ashwagandha è uno di questi. E sarà per le sue numerose proprietà che è l’integratore naturale più amato del momento dalle star di Hollywood. Da Jennifer Aniston, famosa per le sue insalate salutari, all’attentissima fondatrice di Goop Gwyneth Paltrow (che ne ha parlato persino in una puntata del Saturday Night Live). Tutti ne vanno matti. Ma di che si tratta? Jennifer Aniston (foto: getty) Cos’è l’ashwagandha? Si tratta di un’antica erba medicinale di cui si usa soprattutto la radice, che cresce in India, Medio Oriente e alcune parti dell’Africa (ma anche qui da noi, in ... Leggi su amica (Di lunedì 22 agosto 2022) La pianta di ashwagandha. Photo by Bankim Desai on Unsplash Siamo nell’era del burn-out, delle pandemie, dell’ansia e dell’insonnia. Ma siamo anche nell’era dei superfood. Una speciale categoria di cibi magici. Naturali e a ridotto contenuto calorico, sono ricchissimi di nutrienti, proprietà, benefici. L’ashwagandha è uno di questi. E sarà per le sue numerose proprietà che è l’integratore naturale più amato del momento dalle star di Hollywood. Da Jennifer Aniston, famosa per le sue insalate salutari, all’attentissima fondatrice di Goop Gwyneth Paltrow (che ne ha parlato persino in una puntata del Saturday Night Live). Tutti ne vanno matti. Ma di che si tratta? Jennifer Aniston (foto: getty) Cos’è l’ashwagandha? Si tratta di un’antica erba medicinale di cui si usa soprattutto la radice, che cresce in India, Medio Oriente e alcune parti dell’Africa (ma anche qui da noi, in ...

IGNitalia : #PLAION, che fino a poco tempo fa conoscevate come #KochMedia, ha annunciato la lista dei giochi che porterà all’im… - gnaafamos : Se non conoscevate #ArchieRoach, andate ad ascoltarlo, un grande uomo e musicista. - i69VHLT : RT @G0LD3Nh: ok negate l’evidenza, perché twitter è un posto di merda davvero, scommetto oro che almeno una volta anche voi vi siete sentit… - G0LD3Nh : ok negate l’evidenza, perché twitter è un posto di merda davvero, scommetto oro che almeno una volta anche voi vi s… - insomniac39012 : RT @Mr_Ozymandias: @rptrzzll Il bello è che non conoscevate Dugin fino all'altro ieri. Ora che è protagonista di un attentato è diventato i… -