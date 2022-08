Le migliori offerte per partire in crociera d’inverno (Di lunedì 22 agosto 2022) Life&People.it Oltre alle numerose proposte e migliori offerte estive e autunnali per navigare in tutti i mari del mondo ci sono crociere che si possono programmare benissimo in inverno. Destinazioni molto attraenti ed itinerari che spaziano dal Mediterraneo Occidentale, in Grecia, Israele e nel Mare del Nord possono essere prenotate ora ai prezzi più bassi dell’anno. 8 giorni per scoprire il meglio del Mediterraneo Una buona proposta a Dicembre è la crociera nel Mediterraneo Occidentale con la compagnia MSC Crociere con partenze da Genova visitando La Spezia, Napoli, Palma di Maiorca, Barcellona, Marsiglia e tornando a Genova, o con partenze da Napoli e visitando Palma di Maiorca, Barcellona, Marsiglia, Genova, La Spezia e tornando a Napoli. Si naviga sulla MSC Virtuosa, la quarta mega-nave della classe Meraviglia di MSC. Questa ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 22 agosto 2022) Life&People.it Oltre alle numerose proposte eestive e autunnali per navigare in tutti i mari del mondo ci sono crociere che si possono programmare benissimo in inverno. Destinazioni molto attraenti ed itinerari che spaziano dal Mediterraneo Occidentale, in Grecia, Israele e nel Mare del Nord possono essere prenotate ora ai prezzi più bassi dell’anno. 8 giorni per scoprire il meglio del Mediterraneo Una buona proposta a Dicembre è lanel Mediterraneo Occidentale con la compagnia MSC Crociere con partenze da Genova visitando La Spezia, Napoli, Palma di Maiorca, Barcellona, Marsiglia e tornando a Genova, o con partenze da Napoli e visitando Palma di Maiorca, Barcellona, Marsiglia, Genova, La Spezia e tornando a Napoli. Si naviga sulla MSC Virtuosa, la quarta mega-nave della classe Meraviglia di MSC. Questa ...

