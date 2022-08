(Di lunedì 22 agosto 2022) ... nomen Oman bastarono meno dei sei giorni del conflitto arabo - israeliano per conquistare La7. Nel ... Antonello Piroso diventa direttore del TG, a Rula Jebreal non viene rinnovato il contratto. Come ...

Al - Jazeera,, yacht e intifada. Palestinese ma israeliana, determinata, per alcuni cinica, permalosa ("You're blocked. You can't follow or see @rulajebreal's Tweets"), volto tv, romanziera (...... l'orgoglio per la nascita d'Israele, gli sbuffi per quel nipote "con al collo labianca e ... il gesuita che aveva dedicato la vita a studiare l'e teorizzava il dialogo e diceva messa in ... Kefiah, islam, yacht e #MeToo. L'"intifada" ma con glamour Così la giornalista palestinese da dissidente tv è diventata il volto mainstream del neofemminismo e dell'antirazzismo ...