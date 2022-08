In auto con droga e coltello, inseguito e denunciato dai Carabinieri (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha ingranato la marcia invece di fermarsi all’alt intimatogli dai Carabinieri, dando vita ad inseguimento finito con uno schianto contro il guard rail di un ponte, e con una denuncia. E’ accaduto a Caserta. Protagonista un 19enne, residente a Portico di Caserta, che addosso in auto aveva una stecca di hashish e una coltellino; per questo motivo non si è fermato al posto di blocco. L’inseguimento però si è protratto per poche centinaia di metri, visto che il 19enne ha perso il controllo dell’auto a causa dell’alta velocità ed è andato a sbattere con una barriera di protezione. Una volta fermato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere, e segnalato per possesso di stupefacenti, L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha ingranato la marcia invece di fermarsi all’alt intimatogli dai, dando vita ad inseguimento finito con uno schianto contro il guard rail di un ponte, e con una denuncia. E’ accaduto a Caserta. Protagonista un 19enne, residente a Portico di Caserta, che addosso inaveva una stecca di hashish e una coltellino; per questo motivo non si è fermato al posto di blocco. L’inseguimento però si è protratto per poche centinaia di metri, visto che il 19enne ha perso il controllo dell’a causa dell’alta velocità ed è andato a sbattere con una barriera di protezione. Una volta fermato, è statoper resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere, e segnalato per possesso di stupefacenti, L'articolo proviene da Anteprima24.it.

