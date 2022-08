I Santi di Lunedì 22 Agosto 2022 (Di lunedì 22 agosto 2022) BEATA VERGINE MARIA REGINA – MemoriaLa festività odierna, parallela a quella di Cristo Re, venne istituita da Pio XII nel 1955. Si celebrava, fino alla recente riforma del calendario liturgico, il 31 maggio, a coronamento della singolare devozione mariana nel mese a lei dedicato. Il 22 Agosto era riservato alla commemorazione del Cuore Immacolato di Maria, al cui posto subentra la festa di Maria Regina per avvicinare la regalità della Vergine alla sua glorificazione nell’assunzione al cielo. Questo posto di singolarità e di pr…www.Santiebeati.it/dettaglio/24150 San FILIPPO BENIZI Sacerdote Firenze, 1233 – Todi, 22 Agosto 1285Nasce a Firenze nel 1233. Dopo aver studiato medicina e filosofia, nel 1254 si sente ispirato ad entrare nel piccolo ordine dei servi di santa Maria, allora nato da una decina d’anni. Diventa sacerdote e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) BEATA VERGINE MARIA REGINA – MemoriaLa festività odierna, parallela a quella di Cristo Re, venne istituita da Pio XII nel 1955. Si celebrava, fino alla recente riforma del calendario liturgico, il 31 maggio, a coronamento della singolare devozione mariana nel mese a lei dedicato. Il 22era riservato alla commemorazione del Cuore Immacolato di Maria, al cui posto subentra la festa di Maria Regina per avvicinare la regalità della Vergine alla sua glorificazione nell’assunzione al cielo. Questo posto di singolarità e di pr…www.ebeati.it/dettaglio/24150 San FILIPPO BENIZI Sacerdote Firenze, 1233 – Todi, 221285Nasce a Firenze nel 1233. Dopo aver studiato medicina e filosofia, nel 1254 si sente ispirato ad entrare nel piccolo ordine dei servi di santa Maria, allora nato da una decina d’anni. Diventa sacerdote e ...

lodeate_it : Vangelo del giorno 2022-08-22 – Santi di Lunedì Fonte dell'articolo - ilaria_santi : Lasciate ogni speranza voi che tornate a #Milano ?? (tempo d'attesa della metro alle 9.20 di lunedì: non stimato)… - telepaceverona : Buon Lunedì 22 agosto; la Chiesa fa memoria della Beata Vergine Maria Regina, istituita nel 1955 da Pio XII. Viene… - MondelliInnoce1 : BUONA FESTA DELLA MADONNA REGINA DEGLI ANGELI E DEI SANTI E DEI NOSTRI CUORI!!! BUON LUNEDÌ CON GESÙ E MARIA! - Parlamenteide : Lunedi prossimo, 22 agosto, il tour si conclude a Roma in piazza Santi Apostoli. Sarà l'occasione per la presentazi… -