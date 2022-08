Higuain, il fratello-agente svela: per quale motivo andò via dal Napoli (Di lunedì 22 agosto 2022) Nicolas Higuain, fratello-agente di Gonzalo Higuain, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della sua esperienza in Italia e al Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Il suo record di gol in Serie A è una cosa irripetibile: ha giocato 3 partite in meno del totale, segnando solo 3 rigori. Ho tanto rispetto per Immobile, ma oggi per Gonzalo sarebbe ancora più semplice con tutti i rigori che assegnano con il Var”. Col senno del poi, c’è qualche scelta che non rifareste?“Rifarei ogni singola cosa. Le confido che quando c’è stato il trasferimento dal Real Madrid al Napoli tutti mi chiedevano: ‘Ma sei pazzo? Perché al Napoli?’. Io rispondevo: ‘Lì ha giocato il numero uno di tutti i tempi’. A Napoli Gonzalo è stato strepitoso, ha ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 22 agosto 2022) Nicolasdi Gonzalo, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della sua esperienza in Italia e al. Ecco quanto evidenziato: “Il suo record di gol in Serie A è una cosa irripetibile: ha giocato 3 partite in meno del totale, segnando solo 3 rigori. Ho tanto rispetto per Immobile, ma oggi per Gonzalo sarebbe ancora più semplice con tutti i rigori che assegnano con il Var”. Col senno del poi, c’è qualche scelta che non rifareste?“Rifarei ogni singola cosa. Le confido che quando c’è stato il trasferimento dal Real Madrid altutti mi chiedevano: ‘Ma sei pazzo? Perché al?’. Io rispondevo: ‘Lì ha giocato il numero uno di tutti i tempi’. AGonzalo è stato strepitoso, ha ...

