Gli argomenti della lista di Cappato per convincere i giudici a convalidare le firme digitali (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI – Il caso delle firme digitali promosso dalla 'lista Referendum e Democrazia' potrebbe riscrivere le regole elettorali. Questo almeno si augurano Marco Cappato e gli altri sostenitori del movimento referendario che ai giudici delle Corti d'Appello a cui hanno presentato le firme digitali chiedono di considerarle valide tanto quanto quelle raccolte e validate su carta, coi metodi tradizionali previsti dalla legge. La breve nota consegnata ai magistrati "Stiamo depositando fisicamente o via Pec a tutte le Corti in Italia le firme, sia nel caso in cui abbiamo raggiunto la quota richiesta per collegio, circa 700, sia che non l'abbiamo toccata – è la strategia spiegata all'AGI da Marco Perduca, già presidente del Comitato promotore referendum cannabis legale e componente del ...

