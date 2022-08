Eni scopre maxigiacimento di gas al largo di Cipro: Può aiutare l’Europa a fronteggiare la crisi causata dalla guerra (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Ministero dell’Energia di Cipro ha affermato che il nuovo giacimento di gas scoperto da Eni al largo della costa meridionale dell’isola possa contenere fino a circa 2,5 trilioni di piedi cubi di idrocarburi.La scoperta, secondo il Ministero, potrebbe aiutare a rafforzare gli sforzi dell’Europa per garantirsi fonti di energia alternative a quelle provenienti dalla Russia.Il Ministero ha affermato in una dichiarazione oggi che la scoperta da parte di Eni e Total è stata effettuata nel pozzo Cronos-1 all’interno del Blocco 6, una delle sette aree all’interno della zona economica esclusiva di Cipro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Ministero dell’Energia diha affermato che il nuovo giacimento di gas scoperto da Eni aldella costa meridionale dell’isola possa contenere fino a circa 2,5 trilioni di piedi cubi di idrocarburi.La scoperta, secondo il Ministero, potrebbea rafforzare gli sforzi delper garantirsi fonti di energia alternative a quelle provenientiRussia.Il Ministero ha affermato in una dichiarazione oggi che la scoperta da parte di Eni e Total è stata effettuata nel pozzo Cronos-1 all’interno del Blocco 6, una delle sette aree all’interno della zona economica esclusiva di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

