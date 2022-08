Energia: Bonelli, 'Calenda su rinnovabili è un ignorante' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Calenda è un ignorante, perché sostenere che l'Energia rinnovabile non è immagazzinabile è da persona che ignora e quindi è un ignorante. Perché non si può ammettere che una persona dimentichi che oggi la tecnologia dello stoccaggio ha raggiunto dei livelli avanzati. E non è possibile che per demolire le rinnovabili si dica una cosa falsa per puntare sul nucleare". Lo ha affermato il coportavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, durante la manifestazione al termine del 'Nuovo energie tour' per la presentazione delle candidature di 'Alleanza Verdi-Sinistra'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "è un, perché sostenere che l'rinnovabile non è immagazzinabile è da persona che ignora e quindi è un. Perché non si può ammettere che una persona dimentichi che oggi la tecnologia dello stoccaggio ha raggiunto dei livelli avanzati. E non è possibile che per demolire lesi dica una cosa falsa per puntare sul nucleare". Lo ha affermato il coportavoce dei Verdi, Angelo, durante la manifestazione al termine del 'Nuovo energie tour' per la presentazione delle candidature di 'Alleanza Verdi-Sinistra'.

