Crisi di liquidità e psicosi. La Cina rivede lo spettro di Lehman e corre ai ripari (Di lunedì 22 agosto 2022) La psicosi è solo all’inizio. Presto potrebbe diventare una vera e propria isteria di massa. Se c’è un fantasma che in questi anni di pandemia, debito e crescita con il freno a mano tirato ha accompagnato la Cina, quello è Lehman Brothers. La grande banca americana, simbolo della Crisi finanziaria scoppiata nel 2008 e madre di tutti i crack. Ora, non c’è un caso Lehman nel Dragone, ma il bacillo è proprio quello che fece saltare per aria l’istituto statunitense: soldi prestati a chi era insolvente o stava per diventarlo. E a Pechino provano a disinnescare la mina. Una storia già vista in Occidente e che ora il Dragone sta sperimentando sulla propria pelle, forse senza averne calcolato al centesimo le conseguenze su una popolazione già provata da 18 mesi di emergenza sanitaria a suon di lockdown molto ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) Laè solo all’inizio. Presto potrebbe diventare una vera e propria isteria di massa. Se c’è un fantasma che in questi anni di pandemia, debito e crescita con il freno a mano tirato ha accompagnato la, quello èBrothers. La grande banca americana, simbolo dellafinanziaria scoppiata nel 2008 e madre di tutti i crack. Ora, non c’è un casonel Dragone, ma il bacillo è proprio quello che fece saltare per aria l’istituto statunitense: soldi prestati a chi era insolvente o stava per diventarlo. E a Pechino provano a disinnescare la mina. Una storia già vista in Occidente e che ora il Dragone sta sperimentando sulla propria pelle, forse senza averne calcolato al centesimo le conseguenze su una popolazione già provata da 18 mesi di emergenza sanitaria a suon di lockdown molto ...

